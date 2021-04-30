Eskişehir'de 10 bin “iyilik fidanı” toprakla buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “1 İyilik 1 Fidan” kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı 10 bin fidan Eskişehir'de dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Eskişehir İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Bekir Gerek, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde il müftülüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı müftülüklerinin de destekleriyle 50 dönümlük araziye 10 bin fidan dikildiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ülke genelinde yok olan orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan “1 İyilik 1 Fidan” projesine destek vermiş olduklarını ifade eden Gerek, dünyayı iyiliğin değiştireceğini vurguladı. İyiliğin sadece insanlara yönelik değil, tabiata ve doğaya yönelik de olması gerektiğine dikkati çeken Gerek, şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak sadece cami cemaatine değil iyilik anlamında engellilere, göçmenlere, muhtaçlara, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, ailelere, öğrencilere ve gençlere dokunmaktayız. Maddi ve manevi olarak iyilik ulaştırma çabası içerisindeyiz. Aynı duyarlılığı doğaya ve çevreye de gösteriyoruz. Allah kainatta bir denge kurmuştur. Bu denge bozulursa, ağaç ve bitki örtüsü tahrip edilirse felaketler başlar. Bize düşen doğanın dengesini korumak ve dünyayı cennete çevirerek yaşanabilir bir hale getirmektir. Bunun için de tabiatın ağaçlandırılması büyük önem arz etmektedir. Ağacın olmadığı yerde erozyon, erozyonun olduğu yerde ise çoraklık, kuraklık ve felaket vardır. Bunun için ağaçlandırmak ve ağaçları korumak çok önemlidir.”

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, gelecek için umut olacağına inandıkları fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi. Konuşmaların ardından dua edilerek 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları ve Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, din görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticileri ile gönüllüler katıldı.