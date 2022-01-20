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Eskişehirspor'dan Turkovac aşısına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının tanıtımı için Eskişehirspor’un forma sırtına Turkovac’ı yazdırdığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının tanıtımı için Eskişehirspor'un forma sırtına Turkovac'ı yazdırdığını duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının tanıtımı için Eskişehirspor'un forma sırtına Turkovac'ı yazdırdığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Koca paylaşımında, “Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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