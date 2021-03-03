Esnafa hijyen ve işgal harcı desteği

Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren esnaftan işgal harcı da almayacak.

Türkiye genelinde korona virüs salgınının etkisini göstermeye başladığı Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Başkent'te halk sağlığı için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hijyen önemlerini daha da artırdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kademeli normalleşmeyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, fırın ve lokantalarda hijyen desteğine başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, pandemi sürecinde yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı rahatlatacak yeni bir desteği daha sosyal medya hesaplarından açıkladı. Başkan Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren esnaftan işgal harcı almayacaklarını söyledi.

Talep eden işletmeler ücretsiz dezenfekte edilecek

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iştiraklerinden BelPlas, korona virüs önlemleri kapsamında 11 Kasım 2020'de kısmi olarak kapatılan restoran, kafe, fırın ve lokantaların yeniden açılmasıyla dezenfeksiyon uygulaması için harekete geçti. Temizlik ve dezenfekte desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli esnaf, Büyükşehir Belediyesine ait “forms.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak ücretsiz hijyen desteği başvurusunda bulunabilecek.

Restoran, kafe, fırın ve lokantalara yönelik hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa destek verdiklerini belirterek, “Kontrollü normalleşme süreci kapsamında lokanta, kafe, restoran ve diğer işletmelerimizin belirlenen zaman ve kapasite ile yeniden açılmalarından dolayı çok mutluyuz. ‘forms.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuru yapan esnafımızın iş yerlerini dezenfekte etmek için talimat aldık. Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kademeli normalleşme süreci ile yeniden hizmet verecekleri için mutlu olduklarını belirten Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, “3 aylık aranın ardından tekrar açıldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bütün üyelerimize kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduk. İş yerlerimizi ücretsiz dezenfekte ettiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim” dedi.

Pandemi döneminde gerek maddi, gerekse manevi olarak esnafa destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden lokanta esnafı da sunulan hizmetten duydukları memnuniyetleri dile getirdi.