Esnafın kapısı hep açık kalsın diye Şekerbank'tan büyük adım

TESK ve Şekerbank arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde bankanın sunduğu 6 aya kadar ödemesiz avantajlı finansman olanaklarının yanı sıra, esnafa pek çok hizmetten de ücretsiz yararlanabilme fırsatı sunulacak.

Şekerbank, esnafın kapısı hep açık kalsın diye oluşturduğu “Kapımız Esnafa Açık” platformu kapsamında esnafa özel proje ve iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin sürdürülebilir bankası Şekerbank, pandemi nedeniyle esnaf müşterilerinin yaşadığı finansal dalgalanmalara karşı “Kapımız Esnafa Açık” platformu çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile bir araya geldi. İş birliği protokolü TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu arasında TESK Genel Merkezi'nde düzenlenen bir törenle imzalandı.

Şekerbank, esnafın her koşulda kapılarının açık kalması ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanması için 2013 yılında hayata geçirdiği “Kapımız Esnafa Açık” platformu kapsamında hazırladığı birbirinden avantajlı ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye'deki konfederasyon üyesi esnafın hizmetine sundu.

Şeker mobil şube üzerinden esnafa kolayca kredi başvuru imkânı

Şekerbank, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'na üye esnafın şubeye gitmeden mobil uygulaması Şeker Mobil Şube üzerinden kolayca kredi başvurusu yapabilmesine olanak sağlayacak ve esnaf müşterilerinin 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları ile anında karşılayacak. Ayrıca TESK üyesi esnaf müşteriler, 6 ay ödemesiz taksitlendirme talep edebilecek ve 12. taksite kadar düşük tutarlarda ödeme seçeneğinden yararlanabilecek. Yine esnaf ve sanatkârlar paket kapsamında internet şube ve mobil bankacılık üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek, bir yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücretinden de muaf olacak. Nakit desteğinden yararlanacak esnaf ve sanatkârlar dilerlerse pek çok avantaj içeren Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi de olabilecek.

“13 bini aşkın esnafımıza 1,3 milyar lira destek sağladık”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, TESK ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında töreninde yaptığı değerlendirmede: “Şekerbank olarak ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan esnaf ve sanatkârımız için Türkiye'de ilk ve tek olan ‘Kapımız Esnafa Açık' platformunu 2013 yılında oluşturmuştuk. Müşterilerini iyi anlayan ve her koşulda müşterilerinin yanında yer alan bir Banka olarak, pandemi döneminde esnafımızın yanında olmak amacıyla tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Platformumuz kapsamında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla, TESK ile iş birliği gerçekleştirerek 2021 yılına güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerin etkilendiği 2020 Mart ayından bu yana müşterilerimize yönelik peş peşe hazırladığımız destek paketleri ile pandemi süresince 13 bini aşkın esnafımıza 1,3 milyar TL finansman desteği sağladık. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen esnafımızın bu zorlu zamanlarına destek olmak amacıyla kredi geri ödemelerini de erteledik” dedi.

“Anlaşma ile acil nakit ihtiyacı karşılanacak”

Kumoğlu değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Kuruluşumuzdan bu yana sorumlu bankacılık geleneğimizle yürüttüğümüz faaliyetlerin pandemi ile birlikte her zamankinden daha önemli olduğunu, hem dünyanın hem de ülkemizin içinden geçtiğimiz bugünlerde bu misyonu çok anlamlı kıldığını düşünüyoruz. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik önem sahip esnafımıza yönelik bu kez TESK ile imzaladığımız iş birliği anlaşmasıyla da tüm Türkiye'deki esnafımızın mevcut piyasa şartlarında oluşan acil nakit ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. İlgili otoritelerin göstermiş olduğu olağanüstü özen sayesinde salgınının etkileri kademeli bir şekilde bertaraf edilirken biz de Şekerbank olarak desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu platform aracılığıyla sunduğumuz esnafa mobilden başvuru gibi dijital uygulamalarımızı da finansal kaynakları üretenlere ulaştırmak amacıyla çeşitlendireceğiz.

“Esnafımıza 6 ay ödemesiz 36 aya varan kredi imkanı”

İş birliği protokolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2019 yılının son günlerinde Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında artan vaka ve ölüm sayılarının önlenmesi için uygulanmaya başlayan kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârımız zora girerken destek talepleri de artmıştır. Bu süreçte devletimizce bir takım düzenlemeler yapılmış, esnaf ve sanatkârların vergi ve prim borcu ertelenmiş ve kredi desteği sağlanmıştır. Ancak, salgının artarak devam etmesi ve alınan tedbirler çerçevesinde iş yerlerini açamayan ve çalışma saatleri ile çalışma şekilleri sınırlandırılan esnaf ve sanatkârlar vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su, doğal gaz faturaları ve diğer dükkân giderlerini ödeyememiş, borçları birikmiş ve zor günlerden geçmektedir” dedi.

“Esnafımız için çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz”

Zor günlerden geçen esnaf ve sanatkârların rahat nefes almaları ve yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek için her alanda çalışma başlattıklarının altını çizen Bendevi Palandöken, “Bu kapsamda, devletimiz tarafından verilen desteklere ek olarak esnaf ve sanatkârlarımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlarla da çeşitli çalışmalarımıza her geçen gün daha da artırarak devam ediyoruz, Bu bağlamda, konfederasyonumuz ile Şekerbank arasında gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin esnaf ve sanatkârımız için faydalı olacağı inancındayım. Bu protokol ile esnaf ve sanatkârlarımız 50 bin TL'ye kadar, 36 aya varan vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz, 12. taksite kadar düşük miktarda ödeme imkanı sunulan taksitli ticari kredi ürününden faydalanabilecektir” diye konuştu.