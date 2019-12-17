İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnaflar tüm vergileri kredi kartıyla ödeyebilmek için KDK'ya başvurdu

Serbest meslekle uğraşan vatandaşlar, tüm vergi türlerini kredi kartıyla ödeyebilmek için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.


Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) bu defa serbest meslek erbapları başvurdu. Katma Değer Vergisi (KDV) ve gelir vergisi gibi tüm vergi ödemelerini kredi kartıyla yapabilme taleplerini ileten serbest meslek çalışanları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisinde olduğu gibi tüm vergi ödemelerinin internetten vergi dairesi aracılığıyla kredi kartıyla yapılabilmesinin işleri açısından faydalı olacağını belirtti. Gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılarak bir an önce kredi kartıyla, internet üzerinden vergi ödeme opsiyonunun hayata geçmesini isteyen vatandaşlar, idarenin gerekli çalışmayı yapması için KDK'nın tavsiye kararı vermesini talep etti.


Vatandaşla idare arasında dostluk köprüsü kuran KDK'nın başvuruları inceleyerek kısa sürede karara varması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.