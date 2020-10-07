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Estergon Kalesi alev alev yandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Estergon Kalesi’nde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Estergon Kalesi'nde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin onlarca metre yüksekliğe ulaştığı yangında restoran kullanılamaz hale gelirken Kale'de de maddi hasar oluştu.


Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki keçe, halı, kilim gibi eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, ilçenin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kalede de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise tedbir amaçlı kalenin bulunduğu caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı.


Belediye başkanı incelemede bulundu


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Altınok, “Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi” dedi.

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