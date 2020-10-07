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Estergon Kalesi'ndeki restoranda çıkan yangında geriye küller kaldı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi’nde bulunan restoranda gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangından geriye sadece küller kaldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangından geriye sadece küller kaldı.


Gece saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangından restoran tamamen yanarak kül oldu. Restorandan geriye ise sadece küller kaldı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarını tamamlamasının ardından gün aydınlanınca ortaya çıkan manzarada restoranın yok olduğu gözlemlendi. Kalenin duvarlarının da hasar aldığı yangında polis ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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