Eti Maden: “Bor Karbür Tesisinde üretim yok iddiası doğru değildir”

Eti Maden, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılışı yapılan Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisine yönelik bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Bor Karbür Tesisinde üretim yapılmadığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi ‘nin temeli 25 Ekim 2019'da atılmıştır. Tesis, 19 Mart 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış ve üretime başlamıştır. Tesis yıllık bin ton bor karbür üretecektir. Bor Karbür Tesisi' nin açılışıyla Türkiye, dünyada bor karbür üreten 5 ülkeden biri olmuştur. Bor karbür, ileri teknoloji gerektiren üretim yöntemiyle savunma sanayi basta olmak üzere, nükleer, otomotiv, nanoteknolojiler gibi pek çok sektörün kritik bileşenidir. Türkiye, Bor Karbür Tesisi' nin açılışıyla bor cevherinde ham maddeden uç ürüne uzanan değer zincirini tamamlayan nadir ülkeler arasına girmiştir. Türkiye, bor cevherine yaptığı teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon temelli yatırımlarla bor cevherinin değerini 2 bin kata kadar artırmıştır. Ülkemizin gerek rezerv gerekse üretim ve ihracat noktasında Dünya Lideri olduğu bor, ayni zamanda yatırımın yapıldığı bölgeler için de ciddi bir ekonomik hareketlilik sağlamaktadır. Bu tür asilsiz iddialar, ülkemiz için değer üreten güzide kuruluşumuzun bor da katma değerli ürünler üretim hedefine engel olamayacaktır.”