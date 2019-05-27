İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Etik ödülleri sahiplerini buldu

Toplumsal Etik Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği ‘Meslekte Etik Davranışları Teşvik Ödülleri’ sahiplerine verildi.

Toplumsal Etik Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği ‘Meslekte Etik Davranışları Teşvik Ödülleri' sahiplerine verildi.


Ankara Sanayi Odası Konferans salonunda hafta sonu gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Toplumsal Etik Derneği Başkanı Ahmet Akgün, derneklerinin 2004'te toplumu iyiye yöneltmek ve kötülüklerle mücadele etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Akgün, “Uzun vadede; aile-okul ve sosyal çevreyi içine alacak yeni bir yapılandırma ile etik eğitimi ile 'iyi insan'a kavuşabiliriz” dedi. Törende daha sonra Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi, Prof. Dr. Aziz Ekşi, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Prof. Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Dr. Gamze Dam Gedik, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'e ödülleri verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.