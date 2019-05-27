Etik ödülleri sahiplerini buldu

Toplumsal Etik Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği ‘Meslekte Etik Davranışları Teşvik Ödülleri' sahiplerine verildi.

Ankara Sanayi Odası Konferans salonunda hafta sonu gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Toplumsal Etik Derneği Başkanı Ahmet Akgün, derneklerinin 2004'te toplumu iyiye yöneltmek ve kötülüklerle mücadele etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Akgün, “Uzun vadede; aile-okul ve sosyal çevreyi içine alacak yeni bir yapılandırma ile etik eğitimi ile 'iyi insan'a kavuşabiliriz” dedi. Törende daha sonra Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi, Prof. Dr. Aziz Ekşi, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Prof. Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Dr. Gamze Dam Gedik, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'e ödülleri verildi.