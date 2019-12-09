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Etimesgut Belediyesinden engelsiz sanat

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini görücüye çıkararak, bir de tiyatro oyunu sahneledi.


Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi verdiği eğitim ve kurslarla kısa sürede engellilerin rehabilitasyonunu sağlayarak onları daha sosyal hale getiriyor. Merkezin öğrencileri öğretmenleriyle birlikte 1 yıl boyunca öğrendiklerini ve atölyelerde yaptıklarını bir AVM'de sunmanın heyecanını yaşadı.



"Yaşamaya engel yok"


AVM'nin etkinlik bölümünde "Yaşamaya Engel Yok" sloganıyla düzenlenen programda engelli öğrenciler merkezin atölyelerinde el emeği göz nuruyla yaptıkları eserleri sergiledi. Resim çalışmaları, baskılı kupa bardaklar, kokulu mum ve sabunlar ve küçük hediyelik eşyalardan oluşan sergi büyük ilgi gördü.


Engelliler tiyatroda da yeteneklerini sergiledi. Aman Doktor adlı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı. Engellilerin yöresel kıyafetler giyerek oynadıkları Erik Dalı oyununa vatandaşlar da eşlik etti. Engelsiz Yaşam Korosu okuduğu türkülerle izleyenleri coşturdu. Engellilerin gösterisine hayran kalan Ankaralılar onları dakikalarca alkışladı. Engelliler ve aileleri, engelsiz yaşam merkezini ilçeye kazandıran Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür etti.



Engelsiz yaşam merkezi


Etimesgut Belediyesinin Türkiye'de tek olan Engelsiz Yaşam Merkezi 5 bloktan oluşuyor. 2 blok rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blok da sosyal hizmet alanı olarak hizmet veriyor. Merkezde engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran birçok donatı yer alıyor.

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