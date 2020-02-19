Etimesgut'a doğumhane hizmeti

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi bünyesinde Doğumhane Ünitesi ve Gebe Okulu açıldı. Açılış törenine Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven, Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Eyüp Sarı ve Başkan Yardımcısı Şükrü Özdemir, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Ümit Murat Parpucu ve Başkan Yardımcısı Oğuz Sarıyıldız, Ankara EAH Başhekimi Rahmi Koç, Başhekim Yardımcısı Mustafa Kotanoğlu, Etimesgut ADSM Başhekimi Ömer Karaçalı, AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman, Etimesgut muhtarları, hastane idaresi ve personeli katıldı.

Başhekim Osman Acar açılış konuşmasında, “Hastanemiz yaklaşık bir yıl önce yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle yeni hizmet binamızda birimlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de hastanemizde doğumhanenin, anne uyum otelinin ve sezaryen ameliyathanesinin de içinde bulunduğu kompleksin hizmete girmesinin mutluluğu ve huzuru içerisindeyim. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hastanemizde aylık yaklaşık bin gebe muayenemiz var ama doğum hiç yok. Bu anlamda bu kompleksi bir an önce hayata geçirerek anne adaylarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda doğum yapmalarını sağlayarak yeni nesiller oluşturmalıyız. Bugün de bu hizmeti halkımıza sunmanın gururu ve huzuruyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi söyleyerek katılan herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de, "Bilindiği gibi son 10 yılda evde doğum kalmamıştır. Doğumların yüzde 90'ı hastanelerimizde yapılmaktadır. Bu durum özellikle anne ve bebeğin sağlığı açısından zorunlu bir durumdur. Hastanelerdeki doğumlar, bugün açacağımız komplekste olduğu gibi ev konforu sağlanarak anne bebek arasındaki ilk ten temasının da kurulması açısından çok önemlidir. Ayrıca Etimesgut Devlet Hastanesi bünyesinde doğumhane içerisinde bulunan yeni doğan yoğun bakımı da en kısa zamanda açacağız ve tam bir kompleks olarak hizmete girecek. Gayretleri ve çalışmaları için Başhekim Osman Acar'a ve destekleri için sayın genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Açılışta doğumhanenin ilk hastası olan Sevde Seza Buyraz ve bebeği ziyaret edilerek, yeni doğan bebeğe Genel Müdür Ataseven ve İl Sağlık Müdürü Gülüm tarafından çeyrek altın ve bebek takımı hediye edildi.

Doğumhane içerisinde sezaryen ameliyathanesi, 4 travay-doğum-lohusa (TDL) odası, 10 yataklı anne/uyum oteli yer alıyor. Hastanede 8 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görev yapmakta olup, doğumhane içerisinde 9 ebe, 1 tıbbi sekreter, 1 taşıma personeli ve 2 temizlik personeli görev yapıyor. Hastane bünyesinde “Gebe Okulu” da hizmete girdi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi uzmanı, sorumlu ebe, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenin görev yaptığı Gebe Okulu poliklinik 1. katta hizmet veriyor. Gebeliği ilk tespit edilen her anne adayına üç oturum şeklinde belirli sürelerle eğitimler veriliyor. Anne adaylarının heyecanla sürdürdüğü bu önemli süreci bilinçli, bilgili, huzurlu ve mutlu geçirmesini sağlayarak, bilgisizliğin neden olduğu kaygıyı ortadan kaldırmak hedefleniyor.