Etimesgut'a, palyatif bakım merkezi

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ankara'nın en büyük ikinci palyatif bakım merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek, Ankara'nın en büyük ikinci palyatif bakım merkezi törenle açıldı. Açılış törenine Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Etimesgut İlçe Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Köş, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, ildeki sağlık yöneticileri ile hastane personeli katıldı.

24 yatağa sahip palyatif bakım merkezinde hastalara tedavi süreçlerinde anestezi uzmanı, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktorlar, nutrisyon ekibi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, din görevlisi ve hasta bakıcılar eşlik edecek.

Açılış töreninin ardından konuşan Bakan Yardımcısı Güven, Türkiye'de son yıllarda nitelikli sağlık hizmetlerinin oldukça geliştiğine dikkat çekerek, “Bunlardan bir iki örnek verecek olursak, evde bakım hizmetleri son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başladı. Türkiye genelinde çok sayıda hastaya evinde sağlık hizmeti sunma imkânı oldu. Hastaneye gelemeyen veya hastaneye gelmesine gerek olmayan ama evde de sağlık hizmeti alması gereken hastalara bu şekilde sağlık hizmeti veriyoruz” dedi.

“Türkiye'de palyatif bakım yatağı 5 binin üzerine çıktı”

Palyatif bakım merkezlerinin önemine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Güven, Sağlık Bakanlığı olarak bu merkezleri son yıllarda yaygınlaştırdıklarını anlattı Güven, Türkiye'de palyatif bakım yatağı sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkat çekerek, “Özellikle yoğun bakımda yatması gerekmeyen, yoğun bakımdan fayda göremeyecek ama normal kliniklerde veya evine de gidemeyecek olan hastaların bakımının, tedavisinin yapılması bir kısmının da belki evine taburcu edilmesi ya da kliniklere yatar hale getirilmesi amacıyla palyatif bakım hizmetlerini sunmaya başladık” dedi.

“Ankara'da palyatif bakım yatağı sayısı 249'a yükseldi”

Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek palyatif bakım merkezinin 24 yatağa sahip olduğunu belirterek, bu merkezle birlikte Ankara'da bu alandaki yatak sayısının 249'a yükseldiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı Güven, “Palyatif bakım merkezleri yoğun bakım yataklarının daha verimli kullanılması, evde hastalarına bakamayacak olan veya bakılamayacak durumda olan hastaların tedavisinin sürdürülmesi anlamında halkımıza büyük bir hizmet olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Ankara Etimesgut ilçesinde palyatif bakım merkezine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Güven, merkezin açılışı ile birlikte bu alandaki ihtiyaca cevap verileceğini vurguladı. Bakan Yardımcısı Güven, “Hastalarımız buradan istifade etmeye başlayacaklar. Ben Etimesgut Palyatif Bakım Merkezi'nin hem şehrimize hem ülkemize hem de insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm arkadaşlarda tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Kültürümüze uyan bir palyatif mantığıyla hareket ediyoruz"

Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm de sağlık alanında Ankara halkına sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, palyatif servislerin sadece hastanın tedavisini yapan merkezler olmadığına dikkat çekti. İl Sağlık Müdürü Gülüm, şunları söyledi:

“Hasta yakınlarının da sosyal anlamda desteklenmesi amacıyla yapılıyor. Palyatif bakım dünyada uygulanan bir sistem. Biz de dünya standartlarında, kültürümüze uyan bir palyatif mantığı ile hareket ediyoruz. Palyatif servislerde tedavi ve bakımının devamını sağlatmak amacıyla bakanlığımız çok önemli bir adım attı. Ankara'da şu an kamu hastanelerinde 249 palyatif yatağımız var. Merkezimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Güven, beraberindeki heyetle birlikte Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.