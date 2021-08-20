Etimesgut'ta yeni bağlantı yolu trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı'na yapılan bağlantı yollarının tamamlanarak trafiğe açıldığını belirterek, “İstasyon Caddesi alternatif bulvarımız da bittiğinde Etimesgut ve Sincanlı 1,5 milyon hemşehrimiz konforlu ulaşıma kavuşacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinde başta İstasyon Caddesi olmak üzere Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantı yolu çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı şimdi de Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı arasında yaptığı bağlantı yollarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla bağlantı yollarının trafiğe açıldığını belirterek, “İstasyon Caddesi alternatif bulvarımız da bittiğinde Etimesgut ve Sincanlı 1,5 milyon hemşehrimiz konforlu ulaşıma kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Bağlantı yolu trafiğe açıldı

Etimesgut ilçesinde toplam 7 kilometrelik yeni yol bağlantılarını tamamlamak için yoğun mesai harcayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu trafiğe açtı. Vatandaşların can güvenliğini ve kesintisiz trafik akışını sağlamak amacıyla Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na kadar 4 kilometrelik yeni bağlantı yolu 3 gidiş-3 geliş olarak hizmet verecek. Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak projelerden birini daha hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ayrıca Hikmet Özer Caddesi Halk Ekmek Kavşağı'ndan Şehit Sait Ertürk Hastanesi Katlı Kavşağı'na kadar 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşan 3 kilometrelik yeni bağlantı yolunu da trafiğe açtı.

Bölgede trafik akışı köprü ve kavşaklarla destekleniyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı yeni bağlantı yollarında trafik akışını kesintisiz sağlamak amacıyla bir adet 3 gidiş-3 geliş olacak şekilde bir köprü ile yonca şeklinde bir kavşağın yapımını da tamamladı. Etimesgut bölgesine ulaşım için yeni bir alternatif olarak düşünülen bağlantı yolları aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesi ile Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı Kışlasına da çevre yolu olarak hizmet verecek. Trafiğe açılan yeni bağlantı yolu ve yakında tamamlanması planlanan İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi ile birlikte Sincan ve Etimesgut bölgesinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın trafik sorununun büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.