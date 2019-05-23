Etimesgut'taki iftara rekor katılım

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ikamet eden şehit, gazi yakınları, Türkmen aileleri ve yetim çocuklara yönelik iftar yemeği verildi.

Etimesgut Merkez Camisi önünde düzenlenen iftar yemeğine katılımın beklenilenin üzerinde olması sebebiyle bazı vatandaşlar oruçlarını kaldırımda açtı. Hayırsever Ali Mirza Yıldırım tarafından düzenlenen iftar programına şehit ve gazi aileleri, Türkmen vatandaşlar, yetim çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemeği veren Yıldırım, Ramazan ayında yapılan hayrın, kazancı bereketlendirdiğini ifade etti. Yıldırım, “Vatan topraklarından ayrılmak zorunda kalıp memleketimizde misafir olan Türkmen vatandaşlarımıza, vatanı müdafaa için canından vazgeçmiş şehit yakınlarına ve Etimesgut'ta ikamet eden yetim çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlediğimiz iftar programı beklentilerimizden fazla ilgi gördü” dedi.

İftar sofrasına katılan vatandaşlar, ikram edilen yemeklerin çok lezzetli olduğunu ve hayır sahibine dua etiklerini ifade ettiler.