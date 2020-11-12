Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin suç listesi kabarık

Yıldırım 4 Operasyonu kapsamında 10 Kasım'da Tunceli'nin Ahpanos Vadisi bölgesinde etkisiz hale getirilen terörden arananlarda “kırmızı kategoride” yer alan terör örgütünün sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in birçok terör olayına karıştığı belirlendi.

Yıldırım 4 Operasyonu kapsamında 10 Kasım tarihinde Tunceli'nin Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda “kırmızı kategoride” yer alan terör örgütünün sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 18 Haziran 2007 tarihinde Erzincan il merkezi Türkmenoğlu Köprüsü'nde çıkan çatışmaya katıldığı, 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun'un Alucra Andırlı Mahallesi bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 16 Mayıs 2008 tarihinde Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayı, 2008 yılında Erzincan'da 3 askerin şehit edilmesi eylemi ile 2019 yılı Haziran ayında Tunceli Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması eylemini bizzat yaptığı, 9 Temmuz 2010 günü Tunceli-Ovacık karayolunda yol kesme olayına katıldığı, 7-8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propaganda yapılması, 18 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma ve Tunceli bölgesinde meydana gelen terör olaylarının planlayıcısı ve talimatını verdiği, 25 Haziran 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığına ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde EYP patlatılması olayının talimatı ile birçok eylemin planlayıcısı ve talimatını verdiği belirlendi.