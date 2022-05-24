Keçiören Belediyesi bünyesinde olimpik standartlara uygun olarak hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin bakım ve onarımı yapıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğitim havuzu, kule atlama havuzu, bay ve bayan fitness salonu, step-aerobik salonu, bay ve bayan sauna, kreş, masaj salonu ve dinlenme odası bulunan tesiste hizmetin aksamaması için hummalı bir çalışma yürütüldü.

Vatandaşların rahat ve ferah bir ortamda spor yapabilmeleri için tesisin tüm bakımları yapıldı.3 bin 300 metre sıhhi tesisat borusu (sıcak su) , havuz ve duş sularını ısıtmak için kullanılan plakalı esanjörler, kırık olan fayanslar, camlar ve lambalar yenileriyle değiştirildi. Soyunma kabinleri ve dolapları yenilendi. Tesisin tribün zeminleri, boya badanası, genel temizliği ve çevre düzenlemesi de yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek gerekiyor. İlçemizde bulunan Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nun eşi benzeri başka bir yerde yok. Bugün dünya standartlarında müsabaka yapılabilecek başka bir tesis yok. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden, yaz kış demeden çalışıyoruz. Bütün tesislerimizin eksiklerini bir bir tamamlıyoruz. Spor yapmak ruh ve beden sağlığı için çok gerekli. Ne diyor Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.' Ahlaklı pırıl pırıl sporcular yetiştirmek için hemen her semtimize spor merkezi inşa etmeye devam ediyoruz. Sağlıklı, çalışkan, vatanına milletine faydalı olan nesiller yetiştirmenin temeli spordan geçer. Gençlerimizi uyuşturucu belası gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora yöneltmeliyiz. Bu sebeple yürüyüş yollarımızın, havuzlarımızın, spor salonlarımızın sayısını artırdık ve artırmaya da devam edeceğiz. Keçiörenli spor yapmaktan mahrum kalmayacak” dedi.