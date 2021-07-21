Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bu amaçla 28-30 Temmuz tarihlerinde “Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Eğitimi” ile “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte hayvan haklarının korunması konusunda toplumsal farkındalık çalışmalarının yanı sıra eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek eğitimlerle hayvan bakımından beslenmeye, barınak düzeninden hayvanlarda ilk yardıma kadar çeşitli konularda dersler verilecek.

Eğitime katılmak için son başvuru tarihi: 27 temmuz 2021

İki ayrı eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne 27 Temmuz Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda 28-30 Temmuz tarihleri arasında “Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri” eğitimi, 29-30 Temmuz tarihleri arasında ise “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitimi düzenlenecek.

Eğitim programlarına katılacaklardan istenen belgeler

“ankara.bel.tr” adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek olan hayvanseverler ücretsiz “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” için 4 fotoğraf, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapabilecek.

'Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Eğitimi'ne katılmak isteyenler ise; nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, 4 fotoğraf, eğitim durumunu gösterir belge, Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılan 275 TL ücret makbuzu ile başvuruda bulunabilecek.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek “Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri” eğitimi kapsamında; konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler, ruhsat koşulları ve kayıt sistemi, pet shoplarda barınak ve bina düzeni hakkında dersler yer alacak.

“Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitiminde ise konu başlıkları arasında; Yasaklı tür ve ırkların tanımı, Hayvanlarda ilk yardım, Hayvan refahı, Hayvanlarda bakım ve besleme, Hayvan davranışları, Hayvan ekolojisi bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğince ev ve süs hayvanı satan kişilerin bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak eğitim programlarına katılarak sertifika alma yükümlülüğü sebebiyle eğitimler düzenlerken, yönetmeliğin 17. maddesi gereğince de bölgesinde faaliyet gösteren gönüllü vatandaşlara yönelik yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi vermeyi amaçlıyor.