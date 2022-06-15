EVC Kongresi'nde bin 400'den fazla damar cerrahı buluştu

INVAMED, bin 400'den fazla damar cerrahı ile kendi alanlarındaki uzmanlardan eğitim almak için 12-14 Haziran'da Hollanda'da düzenlenen European Vascular Course (EVC) Kongresi'nde bir araya geldi.

INVAMED, dünyanın dört bir yanından bin 400'den fazla damar cerrahını kendi alanlarındaki uzmanlardan eğitim almak için 12-14 Haziran tarihleri arasında Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen 25. European Vascular Course (EVC) Kongresi'nde bir araya getirdi. Katılımcıların vasküler ve endovasküler prosedürlerde tıbbi bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulduğu EVC, cerrahi anatomi, teşhis, karar verme, simülasyon, açık ve endovasküler teknikler ve ekip eğitimi de dahil olmak üzere 300'den fazla çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Firma, arteriyel, venöz, vasküler erişim ve kardiyovasküler branşlarında geliştirdiği sağlık çözümlerini de damar hastalıkları alanında organize edilen en önemli kongrelerinden olan EVC katılımcıları ile buluşturdu. Dünya çapında hastalar için tedavi sonuçlarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için AR-GE çalışmalarını aktif olarak sürdüren firma, arteriyel, venöz, vasküler erişim ve kardiyovasküler alanlarında düzenlediği davetli dersler ve interaktif vaka tartışmalarından oluşan bilimsel programlar ile gündemdeydi. 123 derse ek olarak düzenlenen 300'den fazla atölye çalışması, ustalık sınıfı ve uygulamalı eğitim oturumlarının yer aldığı etkinlikte INVAMED Üretim Kampüsü'nde geliştirilen en güncel tedavi çözümleri, alanında uzman kişiler tarafından yönetilen grup çalışmalarıyla etkileşimli vaka tartışmalarına konu oldu.