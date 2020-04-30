İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde İbrahim Güngör adlı vatandaş, evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı süreçte yaptığı gemi maketine "Covid-19" adını koydu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İbrahim Güngör adlı vatandaş, evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı süreçte yaptığı gemi maketine "Covid-19" adını koydu.


Nallıhan'da İbrahim Güngör (28) adlı vatandaş, evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı sürelerde can sıkıntısını gidermek için gemi tasarladı. Tasarladığı maket gemiyi 23 günde bitiren Güngör, yaptığı geminin adını bu günleri unutmamak ve hatırlamak adına Covid-19 koydu. Bu işi daha çok hobi olarak yaptığını belirten Güngör, "Korona virüs ülkemizde yayıldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrılarına uyarak can sıkıntımızı gidermek adına böyle bir şey yapmak istedim" ifadesini kullandı.


Güngör, maket geminin ismi ile ilgili ise, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı da ismini Covid-19 koyarak hatıra kalsın istedim ve 23 günde bu hale getirdim" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.