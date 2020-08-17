Evde kal, müziksiz kalma

Mamak Belediyesi'nin korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı online yaz konserleri devam ediyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserler kapsamında bu kez Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde “Eskimeyen Arabesk Şarkılar” konseri düzenlendi.

Ferdi Tayfur'dan Orhan Gencebay'a, Müslüm Gürses'ten Bülent Ersoy'a arabesk şarkıcıların hit olmuş eserleri Türk Halk Müziği sanatçısı İlkim Eylül İlk'in yorumuyla Mamak Belediyesi Youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Kulaklarımızda aşina parçaları bambaşka bir yorumla eşsiz bir müzik ziyafetine çeviren konser, pandemi sürecinde vatandaşlara moral oldu. Mamak'ı birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydetti.