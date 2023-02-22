“Evim Yuvan Olsun” kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarına yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanan "Evim Yuvan Olsun" destek kampanyası, hayırseverlerin kullanmadığı evlerin güvenli bir şekilde belirli süre ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesini amaçlıyor. Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar, kampanyaya, “En az 3 ay bedelsiz tahsis”, “1 yıl indirimli bedelle kira” veya “kira desteği” ile katılabiliyor.

Binlerce vatandaş başvurdu

Afetzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşmaları için “Evim Yuvan Olsun” sloganıyla bir kampanya düzenlendi. İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonundaki kampanyaya AFAD, Türkiye Sigorta, EmlakJet, Hepsiemlak ve sahibinden.com destek verdi. Kısa sürede yüzlerce vatandaş, depremzedelere belirli sürelerle evlerini tahsis etmek amacıyla “www.evimyuvanolsun.org” adresine başvurdu.

3 günde 4 binin üzerinde başvuru

Kampanyaya 3 günde 4 bin 568 bağış başvuru geldi. 3 bin 604 kişi evini 3 ay bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etmek isterken 964 yardımsever vatandaş da evini 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde kiraya vermek için başvuruda bulundu.

"Vatandaşlardan telefon ve mesaj aldık"

Kampanyayı tanıtan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin ilk gününden itibaren vatandaşlardan kullanmadıkları evlerini tahsis etmek için telefon ve mesajlar aldıklarını belirterek, “Bunun sonucunda bu kampanyayı başlatmış olduk. Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız” dedi.

Kampanyaya videolu davet

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yapımı süren daireler önünde çekilen videoda, “Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için yeni inşa ettiğimiz ve bir ay sonra hazır hale gelecek 22 eşyalı daireyi Evim Yuvan Olsun kampanyası çerçevesinde bir yıl süreyle depremzede ailelerimizin kullanımına sunuyoruz. Depremin mağdur ettiği kardeşlerimizin acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi ve sıcak bir yuvaya kavuşabilmesi için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

En az 3 ay bedelsiz tahsis

www.evimyuvanolsun.org internet sitesinde “Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum” butonuna basanların başvuruları evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil olacak. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Ödünç Sözleşmesi” imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

Bir yıl indirimli kira

“Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum” diyenlerin başvuruları da yine evin bulunduğu kaymakamlık tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlığın evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu teyit etmesinin ardından ev, kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında “kira sözleşmesi” imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve kaymakamlık tarafından yerleştirilir. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

Kira bağışı

Kampanyanın yürütüldüğü internet adresinde “Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum” seçeneği de yer alıyor. Burada toplanan bağışlar, kampanya çerçevesinde indirimli olarak kiralanacak evlerin ödemelerinde kullanılacak.

Depremzedeler nasıl seçilecek?

Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan gibi dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

Faturaları kim ödeyecek?

Evlerin; elektrik, su, doğalgaz faturaları, kaymakamlık tarafından karşılanacak. Ev sahiplerine ilave bir gider doğmayacak.

Türkiye Sigorta devrede

Depremzedelerin kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar görmesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu evlerin sigorta primleri, “Tek Yürek Bina” ve “Eşya Sigortası” Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.

Sitelerden başvuru yapılıyor

Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından emlakjet.com, hepsiemlak.com ve sahibinden.com, zingat.com sahip oldukları müşteri portföyünü kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.