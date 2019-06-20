Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri polisin dikkatinden kaçmadı

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde bir evin bahçesinde ekili olan Hint kenevirleri polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin ilçe güvenliği için yaptığı devriyede, polisin dikkatini çeken bitkinin uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri olduğu ortaya çıktı. Kızılcahamam ilçesi Karşıyaka Mahallesi Beşikçigil Sokak'ta devriye hizmeti yapan ekiplerin bir evin bahçesinde bulunan bitkiden şüphelenmesi üzerine yaptıkları araştırmada evin daha önce de emniyette uyuşturucu kaydı bulunan Y.U.'ya (26) ait olduğunu belirledi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından evde ve evin bahçesinde arama yapan polis ekipleri, evin bahçesinde ekili bulunan 15 kök Hint kenevirini ve evin içerisinde saklanmış vaziyette olan bir miktar esrar maddesini ele geçirdi. Evde bulunan Y.U. (26) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Daha önce de uyuşturucu ve çeşitli suçlardan hakkında işlem yapıldığı ve ilk ifadesinde kendisinin kullanması için ekim yaptığını söylediği öğrenilen Y.U. (26) Kızılcahamam İlçe Emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.