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Evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni toprağa verildi

Ankara’da evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Mahmut Hakan Güler, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara'da evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Mahmut Hakan Güler, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eşi Betül Güler tarafından evindeki yatağında hareketsiz şekilde bulunan Mahmut Hakan Güler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni olan Mahmut Hakan Güler, Karşıyaka'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Güler'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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