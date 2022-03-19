İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlerden hırsızlık yapan kadınlara “Şen” operasyonu: 24 gözaltı

Aile süsü vererek gruplar halinde evden hırsızlık olaylarına karışan ve çok sayıda suç kaydı olan şahıslara “Şen” operasyonu düzenlendi.

Ankara ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 22'si kadın olmak üzere 24 şahıs gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kendilerine aile süsü vererek gruplar halinde evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen suç şebekesine “Şen” operasyonu düzenlendi. Ankara ve çevre illerde suça karıştığı, üç ay süren teknik takip çalışmaları ve 1071 saat güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda 22'si kadın olmak üzere 24 şahıs, 150 polisin katılımı ile gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, şahısların evlerine yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullandıkları malzemeler ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların başta evden hırsızlık suçu olmak üzere 389 suç kaydının olduğu ortaya çıktığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.