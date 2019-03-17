İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlerinde çıkan yangında ailesini kurtardı, kendisi yaralandı

Başkent’te Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

Başkent'te Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden baba, eşi ve çocuklarını komşularının da yardımıyla kurtarırken, kendisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Selçuklu Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden baba Amar Nerabi (42), dumandan etkilenen çocuklarını ve karısını komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Komşuların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralanan baba Nerabi'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından Nerabi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde 8 Suriye uyruklu vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.