Evren, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Günü'ne ev sahipliği yaptı

Ankara'nın Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Evren'de düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Günü programında Ahilik teşkilatının öncüsü Mustafa Karagüllü, vefatının 4. sene-i devriyesinde şiir dinletileri ve çeşitli etkinliklerle anıldı. Programda Azerbaycan'dan, Somali'den, Kenya'dan ve çeşitli illerden gelen şair ve halk ozanları şiir dinletileri sundu. Eti Holding Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin keman dinletisinin renk kattığı etkinliğe ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Program plaket ve hediye takdimi ile son bulurken, Kaymakam Murat Akyüz akşam yemeği ve çay ikramında bulundu.

Programa Mülkiye Müfettişi Muzaffer Öztürk, Evren Kaymakamı Murat Akyüz, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, Sarıyahşi Kaymakamı Oğuzhan Akman, Ağaçören Kaymakamı Mehmet Ali Semiz ve çok sayıda davetli katıldı.