Evren'de çiftçiye fidan desteği

Ankara'nın Evren ilçesinde belediye tarafından çiftçilere fidan desteğinde bulunuldu.

Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Evrenli çiftçi ve sebze yetiştiricilerine yüzde 80 hibeli biber, patlıcan ve domatesten 150 bin adet olmak üzere dağıtıldığını kaydetti. Ünsal, yoğun bir talep olduğuna dikkat çekerek, "Dağıtımda 10 günlük bir gecikme oldu, bunun sebebi de havaların yağışlı gitmesi sebebiyle dikim yapılamayacağı için özellikle 10 gün geç dağıttık" dedi.