Evren'in sevilen Emniyet Müdürü Ağın, Şereflikoçhisar'a atandı

Ankara'nın Evren ilçesinde iki yıldır emniyet müdürü olarak görev yapan Arap Ağın, Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde uzun süre hizmet veren daha sonra Evren İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ağın'ın yeni görev yeri Şereflikoçhisar oldu. Ağın, yeni görev yerine Evren Kaymakamı Aziz Kayabaşı tarafından başarı belgesi verilerek uğurlandı.