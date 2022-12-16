Excimer lazer uygulaması ile görme kusurları tarih oluyor

Dr. Mefkure Yalçıner, halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer ile miyopi, astigmatizma ve hipermetropinin tedavi edilebildiğini belirtti.

Medicana International Ankara Hastanesi Dr. Mefkure Yalçıner, göz çizdirme operasyonu hakkında bilgi verdi. Lazer ışını ile gözün saydam tabakasının şeklinin değiştirildiğini anlatan Yalçıner, bu yöntemle en yaygın görme bozukluklarından olan ve kırma kusurlarından kaynaklanan miyopi, astigmatizma ve hipermetropinin tedavi edilebildiğini belirtti. Op. Dr. Mefkure Yalçıner, 18 yaşını doldurmuş ve ilerleme göstermeyen tüm kırma kusurlarına sahip hastalarda uygulanan tedavinin sadece 70 saniye sürdüğünü de dile getirdi. Kırma kusurlarından kaynaklanan bulanık görme sorunlarının gözlük veya kontakt lens ile çözülebildiğini belirten Dr. Yalçıner, “Fakat gözlük veya kontakt lens kullanımı hastalar için yaşam konforunu olumsuz etkileyen uygulamalardır. Gözlük soğuk havalarda buğulanma yaparak, duş, deniz ve havuzda kullanışsız olması nedenleri ile insan yaşamını kısıtlar. Kontakt lensin ise takıp çıkarma güçlüğü ve göz enfeksiyonları açısından risk oluşturması gibi olumsuz yönleri vardır” açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Mefkure Yalçıner, teknolojideki hızlı gelişme ile birlikte excimer lazer uygulamasının kırma kusurlarının kalıcı tedavisinde önemli bir alternatif olarak öne çıktığına işaret etti.

“Lazer uygulaması yalnızca yetişkinlere yapılabiliyor”

Excimer lazer uygulamasına olan ilginin her geçen gün daha da arttığını belirten Op. Dr. Mefkure Yalçıner, uygulamanın 18 yaşını doldurmuş ve ilerleme göstermeyen kırma kusurlarına sahip hastalarda uygulandığını söyledi. Operasyonun yapılabilmesi için hastanın kornea kalınlığının yeterli olması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Mefkure Yalçıner, sistemik hastalığı olan kişilere lazer uygulaması yapılamadığını belirtti.

“No Touch ile ince kornealılar da gözünü çizdirebiliyor”

Op. Dr. Mefkure Yalçıner, excimer lazer uygulamasının Lasic, PRK, Smile ve No Touch olmak üzere dört yöntemle uygulandığını belirtti. No Touch yöntemi hakkında bilgi veren Yalçıner, şunları söyledi:

“Excimer lazerle diğer yöntemlerle yapılamayan ince kornealı hastalara da lazer uygulama olanağı doğmuştur. No Touch excimer lazer ile en fazla 70 saniye kadar kısa sürede kırma kusurları ortadan kaldırılabilmektedir. Hastalar uygulama sonrası 24 saat içinde gözlük veya kontakt lens olmaksızın net görmeye başlamakta ve günlük aktivitelerine dönebilmektedirler.”