İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist Tel Abyad'da yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirirken, eylem hazırlığındaki 4 terörist sağ olarak ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirirken, eylem hazırlığındaki 4 terörist sağ olarak ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda PKK/YPG terör örgütü üyesi 4 teröristin sağ olarak yakalandığı kaydedildi. Operasyonda yapılan aramalarda evlerin farklı bölmelerine gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3 milyon 990 bin (40 bin lira) Suriye parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının ise zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.