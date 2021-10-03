Eylül ayında 139 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiğini ve 139 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, “FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda devam etmektedir. Bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 549, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Eylül ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte olup, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Asil milletimizden aldığımız güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, bin 562 şahıs yakalanmıştır”

Hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri de paylaşan Binbaşı Kara, “Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, bin 562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde eylül ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 21'i FETÖ'ye mensup olmak üzere toplamda 41 terörist ele geçirilmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 20 bin 930 paket sigara, 134 kilogram uyuşturucu, 40 bin adet muhtelif uyuşturucu hap, 225 adet muhtelif silah ve 317 adet büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

“(Suriye harekat alanı) Bugüne kadar yaklaşık 110 kilometre asfaltlama yapılmıştır”

Hudut güvenliği kapsamında Suriye'de devam eden askeri faaliyetler hakkında da bilgiler veren Binbaşı Kara, şunları kaydetti:

“Suriye harekat alanında bölgede kullanılan elektrik rejim tarafından çeşitli bahanelerle kesintiye uğratılmış, 21 Ağustos 2021 tarihinde tamamen kesilmiş, 18 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise günde 12 saat olmak üzere yeniden verilmeye başlanmıştır. Bölgeye verilen elektriğin sürekliliğinin sağlanması maksadıyla Tel Abyad ve Resulayn Yerel Meclisleri tarafından elektrik dağıtım ihalesine çıkılmış, gelinen süreçte yüklenici firma (AK Energy) tarafından Tel Abyad'a 22 Temmuz 2021 tarihinden itibaren (hâlihazırda 2 bin 58 aboneye) elektrik verilmeye başlanmıştır. Bu durumuna ilişkin ise Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinde problem yoktur. Su sıkıntısı çeken köylerin ihtiyacı, sorumlu üs bölgesi tarafından haftada iki gün su tankeri vasıtasıyla karşılanmaktadır. Suriye harekat alanında eğitim-öğretime destek olmak için bölgedeki birliklerimiz tarafından bugüne kadar sorumluluk sahalarındaki 9 okulun bakım onarımı tamamlanmış, 7 okulun bakım onarımı devam etmektedir. 131 okulun ise bakım onarımı planlanmıştır. Yol durumuna ilişkin olarak ise Şanlıurfa Valiliğince hibe edilen araç ve iş makineleriyle yol bakım çalışmaları yapılmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 110 kilometre asfaltlama yapılmıştır.”

“Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Suriye harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Binbaşı Kara, “Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve güvenlik ortamı sağladığı bölgelere rejim ve destekçileri tarafından gerçekleşen saldırılar devam etmektedir. Son bir ay içerisinde İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil ise yaralanmıştır. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde ilgili devletlerle yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, kendilerinden de uymalarını bekliyoruz. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmakta, belirlenen hedefler derhâl ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır” diye konuştu.

“2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirmiştir”

Ege, Akdeniz, Kıbrıs ve Karadeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin her zaman korunacağına dikkat çeken Binbaşı Kara, “2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini ısrarla sürdürmektedir. 15 Haziran-15 Eylül tarihlerini kapsayan moratoryum döneminde bile Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde 56 hava ve deniz faaliyeti icra edilmiştir. Bu durum söz konusu ülkenin altında kendi imzası bulunan anlaşmalara bile uymaktan imtina ettiğinin en bariz örneğidir. Ayrıca Yunanistan'ın Nautical Geo adlı bilimsel araştırma gemisi için eylül ayında yaptığı NAVTEX ilanı Türk kıta sahanlığını kapsaması sebebi ile uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmesi gereken bir husustur. Yunanistan'ın bu hukuka aykırı girişimine karşı müdahalede bulunulmuş, itiraz NAVTEX'imiz yayınlanmıştır” açıklamasında bulundu.

“Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir”

Yunanistan'ın hukuka aykırı girişimlerinin devam ettiğine ve bunlara misliyle karşılık verildiğine dikkat çeken Binbaşı Kara, şunları kaydetti:

“Son olarak Yunanistan 29 Eylül'de Pharmenion Tatbikatı'nın senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarına devam etmiştir. Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir. Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Kara ve Hava Kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir; oldu bittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Komşumuzdan beklentimiz uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesidir.”

“Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumuna da değinen Binbaşı Kara, “Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi Ada'nın huzur ve refahı için faydalı olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir” dedi.

“(FETÖ) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır”

Milli Savunma Bakanlığının tüm birimlerinin gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Kara, “15 Temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır. 1 Ocak - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 147 personel göreve iade edilmiş, 14 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir” şeklinde konuştu.

"Gözlem noktalarımızda ve bölgedeki faaliyetlerimizde bir değişiklik söz konusu değil"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki son durum ile TSK'ya ait gözlem noktalarına ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin bölgede ateşkes ve istikrar ortamının devamı, huzur ve güvenliğin sağlanması için mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. "Gözlem noktalarımızda ve bölgedeki faaliyetlerimizde bir değişiklik söz konusu değil" ifadesini kullanan kaynaklar, Türkiye'nin mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini dile getirdi. Kaynaklar, 5 Mart'taki mutabakatın ardından gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında huzur ve güven ortamının sağlandığı İdlib'e dönen Suriyeli sayısının 400 binden fazla olduğuna da dikkati çekti.

TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri arasındaki ortak devriyelerin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soruya kaynaklar, "Rusya Federasyonu ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir" yanıtını verdi.

"Gelişmeler yakından takip ediliyor"

İran ve Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine kaynaklar, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini vurguladı. Son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında çıkan haberlere ilişkin de kaynaklar, şu açıklamada bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."