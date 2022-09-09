Eylül serinliğinde gönülleri ısıtan konser

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca her perşembe farklı bir mahallede düzenlenen ‘Mahalle Konserleri' çerçevesinde birbirinden güzel ezgilerle vatandaşın içini ısıttı.

Keçiören Kavacık Subayevleri Mahallesi'nde düzenlenen konserde TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Algül sahne aldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserde birbirinden güzel türküleri seslendiren Algül, alanda bulunan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

"Şehrimizi mahalle konseriyle şenlendirmeye devam ediyoruz"

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada konserlerle dolu bir yaz dönemi geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gönül sözleriyle yürek pasımızı silen birbirinden güzel türküleri dinledik. Keçiören'de gerçek sanatçılarımız yaz boyunca sahne alarak birbirinden coşkulu konserler verdi. Şehrimizi mahalle konseriyle şenlendirmeye devam ediyoruz. Türk Halk Müziği Sanatçımız Semra Algül'e, saz ekibine ve tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konser öncesinde yapılan çekilişle de bir vatandaşa bisiklet hediye edildi.