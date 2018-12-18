Eymen ve Vedat bebeklere “Hoş Geldin” ziyareti

Kahramankazan Belediyesi'nce yeni doğan bebeklere yönelik gerçekleştirilen “Hoş Geldin Meleğim” ziyaretleri sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, dünyaya gözlerini açan Fırat Eymen ve Vedat bebekleri ziyaret ederek, ailelerine göz aydınlığı diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede yeni doğan bebeklere ve ailelerine “Hoş Geldin Meleğim” ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Ertürk son olarak Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen iki minik bebeği ve ailelerini yalnız bırakmadı. Ertürk ilk olarak Fırat Eymen bebeği, daha sonra da Vedat bebeği ziyaret etti. Minik bebekleri kucağına alan Ertürk, onları severek vatana ve millete hayırlı birer evlat olmaları için dua etti.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

“Hoş Geldin Meleğim” ziyaretleri sırasında Başkan Ertürk'e, belediye sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri de eşlik ediyor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebek seti de hediye ediliyor. Hediye edilen bebek setinin içerisinde, yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemeler yer alıyor. Ayrıca, bebek setinin yanı sıra Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim de aileye hediye ediliyor.

Gözlerini ilk açışlarında yanlarında

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, nüfusu 53 bine yaklaşan ilçelerinde yaşayan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduklarını söyledi. Ertürk, “Ailemize yeni katılan bebeklerimize aramıza hoş geldin ziyaretinde bulunuyoruz. Gönül Belediyeciliği doğrultusunda 15 yıldan bu yana toplumumuzun tüm kesimleriyle bir aradayız. Bu ziyaretlerimizde onlara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin selamlarını iletiyoruz. ‘Hoş Geldin Meleğim' ziyaretlerini de bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Minik yavrularımızın dünyaya gözlerini ilk açışlarında yanlarında oluyoruz. Ailelerini yalnız bırakmıyoruz, bu bize büyük bir mutluluk veriyor” diye konuştu.