Eymir Kuş Halkalama İstasyonunun ilkbahar çalışmaları tamamlandı

Kışın sert ve uzun sürmesi, kuşların göç sezonunu bu kez olağandışı kıldı.

Ankara'da kuş gözlemciliği yapan İstasyon, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Can Bilgin, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanı Burak Tatar'ın sorumluluğu ve ortak yürütücülüğünde çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. 2021 ilkbahar çalışmalarında 45 türden 800 kuş halkalandı. Bu türlerden Karabaşlı kirazkuşu, Kirazkuşu, Mavigerdan, Çizgili ötleğen ve Maskeli ötleğen Eymir İstasyonu için ilk kayıtlar oldu. Daha önceki yıllarda halkalanan 40 kuş tekrar yakalandı. Bu kuşlardan 3 tanesi Eymir Fidanlık'ta üreyen Bülbül olarak kayda geçti.

Pandemi koşulları

İstasyonun faaliyetleri ile ilgili son gelişmeleri aktaran Dr. Arzu Gürsoy Ergen, kuş halkalamanın, kuşların günlük davranışlarında bir değişikliğe yol açmadan yapılan, uzun dönemli bilimsel bir metot olduğunu söyledi. 2021 ilkbahar dönemi çalışmalarının pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda gönüllü ile yapıldığını belirten Ergen, şunları dedi:

“Faaliyet boyunca aynı gönüllülerle çalışıldı. Çalışma süresince gönüllülerin dışarı ile teması olmadı ve istasyona ziyaretçi kabul edilmedi. Eymir Fidanlık alanı Bülbüller için hem önemli bir üreme alanı hem de göç sırasında konaklayabilecekleri güvenli bir duraklama alanı. Bülbüller 20-25 gram olup kışı Sahra Altı Afrika'da geçirir. 2018'de halkalandığında erişkin olan bu kuşlar Sahra Altı Afrika ve Eymir Fidanlık arasında en az 32 bin kilometre yol kat etti. Kışın sert ve uzun sürmesi, ilkbahar göç sezonunu hem tür çeşitliliği hem de yakalanan kuş sayısı bakımından olağandışı kıldı. 2018'den bu yana her ilkbahar ve sonbahar göç döneminde düzenli yürütülen halkalama çalışmalarında (2020 yılı ilkbahar dönemi pandemi nedeniyle yapılamadı) Eymir Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar 75 türden 4857 kuşa Türkiye rumuzlu halka takıldı. Eymir Halkalama İstasyonu'nda en çok halkalanan 5 tür sırasıyla Karabaşlı ötleğen, Söğütbülbülü, Çıvgın, Kamışbülbülü ve Sazkamışçını oldu. Eymir İstasyonu'nda halkalanan iki Karabaşlı ötleğen İsrail'de, bir tanesi ise Lübnan'da tekrar yakalandı. Romanya halkalı bir Çıvgın da istasyonumuzda tekrar yakalandı. Yurt içi geri bildirim ise Murat Kıvrak tarafından Karapürçek'te fotoğraflanan bir Kamışbülbülü'nden oldu”.