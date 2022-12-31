EYT yoğunluğu hafta sonu da devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinin cumartesi açık olduğunu açıklamasıyla, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların (EYT) emeklilik işlemleri, yılın son gününde de devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, SGK merkezlerinin açık olacağını açıklamasının ardından SGK binalarındaki işlem yoğunluğu sürüyor. Askerlik ve doğum borçlanması işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen pek çok vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde beklemeye başladı. Yeni yılda, prim günü için 106 lira üzerinden ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar, 2022'nin son gününde SGK önlerinde form doldurarak işlem yaptılar.

Askerlik borçlanmasını doldurmak için işlem yapacağını belirten EYT'li Mahmut Duman, “Belgelerimizi doldurduk teslim ettik hayırlısı olsun. 200 günlük bir borçlanmam var. Bunun için bir belge doldurup teslim ettim. Cumartesi günü SGK'ların açık olmasından dolayı çok memnunuz. Dün çok kalabalıktı yetiştiremedik. Bugün açık olduğu için çok memnunuz. Şu anda da fazla bir kalabalık yok, 1 saat önce geldim işlemlerimi hızlıca bitirdim çok memnunum” şeklinde konuştu.

EYT'den yararlanacak Hamza Şakı da askerlik borçlanması için yılın son gününde işlem yapacağını vurgulayarak, “Devletin vatandaşı düşünüp yılın son gününde böyle hizmet vermesi muazzam bir şey burada devletin vatandaşına verdiği değeri görmüş oluyoruz. Çoğu insan bekliyordu EYT'yi. Bu hükümetinde değil geçmişteki hükümetlerin bir sorunuydu fakat şükür halloldu” ifadelerini kullandı.

Yılın son gününde açık olan Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nde, vatandaşlar saat 17.00'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.