Fabrikalarda en sık karşılaşılan hijyen sorunları gürültü ve toz

Meslek hastalıklarına neden olduğu bilinen çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler iş hijyeni kapsamına giriyor.

Çalışanların maruz kaldığı kimyasal risklerin ve ölçüm stratejilerinin belirlenmesi, işyerinde bir maruziyet profili oluşturulması ve iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İş Hijyeni Alanında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlara Maruziyet Ölçümleri ve Stratejilerine Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Rehberlik Projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından hayata geçirildi.

"Hijyen ölçümlerine ihtiyacımız oluyor"

Sağlıklı iş yerleri İçin yetkili laboratuvarlara yönelik sahada uygulamalı rehberlik çalışmaları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İSGÜM Başkanı Emriye Yılmaz Mollasalihoğlu, “50 yılı aşkın süredir sahada iş hijyeni, ölçüm, analiz hizmetleri veren bir kurum olarak bilgi birikim ve uzmanlıkla birlikte denetimler yapıyoruz. Bunun yanı sıra danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Bu şekilde sahaya yansıtıyoruz durumu. İş hijyeni uygulamaları altında da 2021 yılından bu yana iş yerlerinde maruziyet kaynaklarını ve ölçüm noktalarını belirliyoruz” dedi.

İş Güvenliği Uzmanı Hasan Ahmetoğlu ise çalışanların yaptıkları faaliyetler doğrultusunda farklı kimyasalları kullanma ihtiyacının doğduğunu belirterek, “Bu kimyasalları kullanırken çalışanlarımıza gerekli tedbirleri aldırmamız gerekiyor. Bu tedbirleri alabilmemiz için hijyen ölçümlerine ihtiyacımız oluyor” ifadelerini kullandı.

"Çimento sektöründe en sık karşılaştığımız sorun gürültü ve toz oluyor"

Herhangi bir sorunla karşılaşıldığı zaman öncelikle kaynağında önlem almaya çalışıldığını söyleyen Ahmetoğlu şunları söyledi:

“Kaynağında önlem alma alınamıyorsa ikame dediğimiz ilgili kimyasalı daha az zararlı kimyasalla değiştirme yoluna gidiyoruz. Bunlar da olmuyorsa mühendislik önlemleri ve son olarak da kişisel koruyucular, sağlık taramalarıyla bu önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Çimento sektöründe en sık karşılaştığımız sorun gürültü ve toz oluyor. Bizim sektörümüzün çalışma şekline baktığımızda farklı farklı tozlar ortaya çıkıyor. Genellikle hijyen açısından karşılaştığımız toz ve hijyen oluyor. Silise müdahale ederken sulu bastırma sistemleri kullanarak direkt ilk döküm aşamasında sulu bastırma sistemleri ve sürekli filtreleme kullanıyoruz. Toz açık alana çıkmadan bunu kaynağında yok etmeye çalışıyoruz. Yoğun tozun olduğu ortamlarda çalışanlarımız bunu gözleriyle görebilir. Çalışanın bunu tespit noktası solunum yolunda rahatsızlık olursa fark edebiliyoruz.”