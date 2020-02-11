Facebook, 'Güvenli İnternet Günü'nü kutladı

Güvenli İnternet Günü'nü kutlayan Facebook, yüzlerce öğrenciye güvenlik eğitimi vererek ebeveynleri internet ortamlarını nasıl güvenli kullanacaklarına dair bilgilendirdi.

Güvenli İnternet Günü'nü “Daha İyi Bir internet İçin Hep Birlikte" sloganıyla kutlayan Facebook, yüzlerce öğrenciye güvenlik eğitimi vererek ebeveynlere internet platformlarını nasıl güvenli kullanacaklarına dair bilgilendirdi. BTK'nın Ankara'da bulunan merkezinde düzenlenen 11 Şubat Güvenli İnternet Günü'ne etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan, telekomünikasyon kurumları temsilcileri, lise öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internetin hayatın her alanına girdiğini ve internet aracılığıyla bilgiye kolayca ulaşıldığını hatırlatarak, bilginin doğruluğu, nerede ve nasıl kullanılması gerektiğinin daha önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kullanıcıların bilinçli, güvenli ve etkin olarak internet kullanmalarını sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye'de de bilinçlendirme amaçlı çalışmalara ağırlık verildiğini kaydeden Sayan, Türkiye'de yapılan faaliyetlerin yurt dışı örneklerin incelenerek yürütüldüğünü belirtildi.

Güvenli internet profilinde çocuk profilinin 'beyaz liste' yöntemiyle çalıştığını ve güvenli olduğu onaylanan internet sitelerine girdiğini aktaran Sayan, aile profilinin ise 'siyah liste' yöntemiyle çalıştığını ve zararlı içeriğe sahip sitelere erişiminin olmadığını bildirdi.

"Kontrol Bende programıyla gençlerin ve çocukların bir şekilde güvenli interneti deneyimlemesini hedefliyoruz"

Güvenli İnternet Günü kapsamında Facebook tarafını temsilen orada bulunan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür ise, Habitat Derneği ile 2017 yılında başlatılan 'Kontrol Bende' programının eğitimci - eğitim modeliyle beraber Türkiye için özel olarak oluşturulan bir program olduğunu bildirdi. Pekyörür, 'Kontrol Bende' programıyla; gençlerin ve çocukların güvenli bir şekilde interneti deneyimlemesini hedeflediklerini kaydetti.

"Bu yıl ki hedefimiz 40 ilde toplamda 20 bin kişiye ulaşmak"

Programın başladığı 2017 yılında hedeflerinin 10 ilde 10 bin genci eğitmek olduğunu aktaran ve gelecekteki hedeflerine değinen Pekyörür, "Önce İstanbul'da ve Ankara'da yaptığımız toplantılarla 100 tane gönüllü eğitmen eğittik. Bu 100 tane gönüllü eğitmenin 10 bin kişi hedefi olmasına rağmen 11 bin 125 kişiye ulaştık. Bir sonraki yıl hedeflerimizi artırdık. Eğitimin verildiği şehir sayısını 20 ile çıkararak 15 bin kişiye ulaşma hedefiyle programı sürdürdük. Bu yıl ki hedefimiz 40 ilde toplamda 20 bin kişiye ulaşmak. Bu 20 bin kişiden 17 bininin genç, 3 bininin de 13 yaş altı çocuk olmasını hedefliyoruz. Bu program bu yıl ilk defa 13 yaş altı çocuklara eğitim verecek" diye konuştu.

Eğitimlerin düzgün bir şekilde verilebilmesi için Türkiye'de çocuk güvenliği konusunda bir danışma kurulu oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Pekyörür, "Bu kurulda da, başta Hacettepe Üniversitesinden akademisyenlerimiz olmak üzere, çeşitli üniversitelerden bu konu üzerine uzmanlık geliştirmiş akademisyenlerimiz yer alacak" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik konusuyla ilgili çalışan 10 bin çalışanımız bulunmakta"

Facebook için Facebook'u kullanan herkesin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu ve bu konudaki sorumlulukları bir şekilde yerine getirmek için ciddi şekilde efor sarf ettiklerini söyleyen Pekyörür, "Sadece güvenlik konusuyla ilgili çalışan 10 bin çalışanımız bulunmakta. Bunun dışında, otomasyon sistemleri güvenlikle ilgili oluşabilecek ihlalleri önceden tespit edip, bir çoğunu engelliyor. Bu iki unsura ek olarak aynı zamanda Facebook Güvelik Merkezi içinde oluşturduğumuz 'Zorbalığı Önleme Merkezi' adı altında hem ebeveynler hem gençler hem de öğretmenler için çeşitli bilgiler yer alıyor. Özellikle ebeveynler için hazırladığımız 'ebeveyn portalı' ismini verdiğimiz alanda anne ve babalar, çocuklarıyla çevrim içi ortamlarda güvenliği nasıl sağlayacaklarına dair geliştirecekleri diyaloglar hakkında bilgi edinebiliyorlar. Benzer bilgileri Harvard Üniversitesinden uzmanlarla beraber öğretmenler için de hazırladık. Tamamı Türkçe'ye de çevrilmiş durumda ve açık kaynak prensipleri doğrultusunda herkese açık" şeklinde konuştu.

11 Şubat Güvenli İnternet Günü'nü sevdiklerini ve bu günün güvenli internet konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Pekyörür, "Bu yıl da geçtiğimiz birkaç yıldır olduğu gibi BTK bünyesinde içinde bulunduğumu odayı hazırladık. Bugün buraya gelecek olan 400 tane öğrenciyle küçük etkinlikler gerçekleştireceğiz ve onlara internet ortamında zorbalıkla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiğine dair ipuçları vereceğiz. Bu yıl ki sloganımız 'Daha İyi Bir İnternet için Hep Birlikte' bu kapsamda ebeveynler için 10 ipucu hazırladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık" ifadelerini aktardı.

Habitat Derneği hakkında

Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Program Direktörü Taha Aydoğmuş ise derneğin yaptığı çalışmalara değinerek, "Biz Habitat Derneği olarak sürdürülebilir kalkınma alanında gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin daha aktif katılımını, çelişkel dönüşümünü ve finansal yönetimden tutun dijital yönetime kadar birçok becerileri edinmesini sağlayan projeler yürütüyoruz. Bu projelerden bir tanesi de 'Kontrol Bende' aslında bu çerçevede bugün burada etkinliğimizi yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak Güvenli İnternet Günü'ne katılıyoruz ve burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.