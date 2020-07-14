Fahir Atakoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz konseri

Ünlü besteci Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü “15 Temmuz Destanı” isimli bestesi 14 Temmuz gecesi ilk kez dinleyicilerle buluştu.

“15 Temmuz Destanı”, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi. Fahir Atakoğlu'nun “15 Temmuz Destanı” için Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Havuzlu Bahçe'de özel bir konser düzenledi.

Demirkırat ve Sarı Zeybek gibi Türkiye'nin en çok izlenen belgesellerinin, Muhteşem Yüzyıl ve Ayla gibi yine en çok izlenen dizi ve filmlerinin müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu, bu kez “15 Temmuz Destanı” isimli bestesiyle Türk halkının karşısına çıktı.

Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturan 15 Temmuz 2016'nın 4. yılında ünlü besteci Fahir Atakoğlu, toplam 9 parçadan oluşan “15 Temmuz Destanı” isimli bestesini tamamladı. İlk kez Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Havuzlu Bahçe'de gerçekleşen özel konserde eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu seslendirdi. Konserde Atakoğlu'na ayrıca ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

“15 Temmuz Destanı” isimli bestenin her bir bölümü kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döküyor.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin başlattığı darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrısıyla sokaklara ve meydanlara çıkan halkın kararlı direnişiyle karşılaşmış ve başarısız olmuştu. Darbecilerin açtığı ateşle çoğunluğu sivil 251 kişi yaşamını yitirerek şehit düşmüş, cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM savaş uçakları tarafından bombalanmıştı.