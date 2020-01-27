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'Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu'ndan prova

Çankaya Belediyesinin, farklı engelli kesimlerinden koristlerin oluşturduğu “Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu”, 9 Mart’ta vereceği konser öncesi ilk provasını gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesinin, farklı engelli kesimlerinden koristlerin oluşturduğu “Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu”, 9 Mart'ta vereceği konser öncesi ilk provasını gerçekleştirdi.


Çankaya Belediyesi bünyesine geçen sene katılan ve 2011 yılından bu yana müzik yapan “Farklı Renkler Farklı Sesler Korosu” belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde verecekleri konser öncesi ilk provasını gerçekleştirdi.


Hayata müzikle tutunan farklı engelli kesimlerinden 25 koristten oluşan koro, şef ve eğitmen Sait Aksu yönetiminde konsere hazırlık yaptı. Farklı yaş grubundan katılımcıların bulunduğu koroda, Türk Halk Müziği yoğunluklu olmak üzere özgün müzik, deyişler ve halk türkülerinin en güzel örnekleri seslendiriliyor.


Konserin verileceği Yılmaz Güney Sahnesinde provalarını tam kadro yapan koro üyeleri, Mart ayı başında gerçekleşecek konsere tüm müzik severleri davet etti.

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