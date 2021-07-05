Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, “Almanların, Hindistanlıların içinde ‘İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok” dedi.

TSYD Ankara Şubesi'nde 2021 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili basın toplantısı düzenleyen TAF Başkanı Fatih Çintimar, atletizm branşında alınan kotaları değerlendirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çintimar, “TOKYO olimpiyatlarına 40 kotalık hedefte 25 kota ile devam edeceğiz. Bu 25 kotadan 6'sı yürüyüş branşında ve tarihinde ilk defa yürüyüş branşında tam takım olarak katılıyoruz. Maratonda 3 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sırıkla uzun atlamada ve 4x400 bayrak takımında olimpiyata tarihimizde 2. defa katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var”

Alınan kotalar, gidilen yarışların kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Çintimar, “Şu an gençler kategorisinde ve U23 kategorisinde dünya sıralamasında ilk 10'un içerisinde 20'ye yakın sporcumuz var. Bunlar, Türk atletizminin geldiği noktayı ve bu noktaya Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığımız projelerle buraya geldiler. Daha da ileri doğru gidecekler. Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var. Diyarbakır'dan üç sporcumuz, Malatya'dan bir sporcumuz, Adana'dan bir sporcumuz, Çanakkale'den bir sporcumuz var. Bu bizi mutlu eden bir özellik” şeklinde konuştu.

“Bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz”

TAF Başkanı Çintimar, “2000 yılında 6 sporcuyla katıldık, 2008'de 15 sporcuyla katıldık, 2012'de 24 sporcu ve bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz. Bu sayı kota ile 29 sporcuya çıkıyor. Katılım anlamında en çok sporcuya sahip federasyonuz. Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bizi FETÖ ile itham edecek FETÖ'cüleri önemsemiyoruz”

Son günlerde basında haklarında çıkan haberlere de cevap veren Çintimar, “Beyhude çabalara fırsat vermeyeceğiz. Bu çabalarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Bundan önce yazılan konuları da gerekli mahkemelere federasyon olarak vererek bu mahkemeleri kazandık ve mahkeme sonuçlarını da isteyen kişilerle paylaşabiliriz. Bizi FETÖ ile itham edecek FETÖ'cüleri önemsemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Almanların, Hindistanlıların içinde ‘İrlandalı' yok, ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok”

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

“IAAF'ta askıya alınmak diye bir şey söz konusu değildir. Mix takımımız geçildi ve 4x400 takımımız da yapılan yarışmalarda derecelerde geçilmiş durumda. IAAF askıya aldığında komple askıya alır. Bu tarz haberleri yapanlar rüzgar ölçümünün olmadığını söyleyen insanlardır. Atletizmden bir haber olduklarını gösterir çünkü bu branşlarda rüzgar ölçümü söz konusu değildir. Mustafa Denizli'nin tabiri ile ‘İçimizdeki İrlandalılar' tabiri... Almanların, Hindistanlıların içinde ‘İrlandalı' yok. Ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok. Erzurum'daki yarışmada ölçüm cihazlarında katılan tüm sporcuları ölçtü fakat neden bizim takımla ilgili bir itiraz oldu? Bu itirazın da bizim ülkemizden gittiğini biliyorum. Bununla alakalı IAAF'da herhangi bir soruşturma yok. Sadece bunlarla ilgili bizden fotofinish görüntüleri istendi. Biz de bu görüntüleri diğer ülkelere verdiğimiz görüntüler ile birlikte hepsini oraya gönderdik. Düzenlenen bu yarışma sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlandı. Burada bizimle ilgili bir itham yok fakat bizim itirazlarımız var. Bizim dört ülkenin yarışı ile ilgili itirazımız var. Almanya'nın 4x400 takımının koştuğu yarışta sırık ve gülleden sporcular var.”