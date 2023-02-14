Fatih Erbakan, Ankara'da evlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'nın Keçiören ilçesinde hayırseverler tarafından sağlanan konutlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli büyük depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedeleri Ankara'da yerleştirildikleri evlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi

Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'taki büyük depremden etkilenen Karataş, Karacabay, Nurdalman ve Koç ailelerini ziyaret eden Erbakan, depremzede çocuklara oyuncak ve ailelere erzak yardımları götürdü.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden ailelere, parti olarak her türlü yardımın yapılacağını söyleyen Erbakan, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, acılarını paylaştı.

“Teşkilatlarımız depremzedelerimizin emrinde”

Ziyaretlerde parti olarak yaraların sarılması için 7 gün 24 saat seferber olduklarını ve deprem bölgesindeki çalışmalarını anlatan Erbakan, şu ana kadar 43 depremzede ailenin Ankara'nın farklı ilçelerine yerleştirildiğini ve teşkilatlarının bu ailelerin her türlü ihtiyacı için seferber edildiğini belirtti.