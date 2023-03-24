Fatih Erbakan: “Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık"

Partimizin prensipleri üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık. YRP olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı'na katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anlatan Erbakan, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Partimizin başından beri talep ettiği prensiplerimiz üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık” dedi.

“Bizzat Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu”

Fatih Erbakan, prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi genel sekreterlerince imzalandığını belirterek, “Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde ekonomi, sosyal ve dış politikada ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlamış olduk. Biz bunları milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Bunlar doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamaların gerçekleşeceği hususunda bizzat Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Biz milletimizin derdine derman olunsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket eden bir siyasi partiyiz. Milletimizin derdine derman olacak prensiplerimizin biran evvel uygulanması bizim için son derece önemlidir” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız partimizi ziyaret edecek”

Cumhur İttifakı'na katılım kararının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Erbakan, "Bu sebeple, prensiplerimiz üzerinde de mutabakata varılmasından dolayı, parti olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararın alınmasında prensiplerimiz üzerinde uzlaşmaya varılması kadar, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun da ülkemize ve milletimize bir faydasının olmayacağını gerçeği de önemli bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacaklar. Kendisiyle birlikte kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Bu kararımız doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. 3 gündür Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için imza veren her bir vatandaşımıza, teşkilat mensubumuza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın bu sürece çok büyük etkisi olmuştur" dedi.