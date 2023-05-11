Fatih Erbakan: "(Muharrem İnce hakkında) Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine ilişkin "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Bu kumpas siyasetini karanlık birtakım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını değerlendiren Erbakan, "Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerinin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek" yorumu yaptı.

"Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı"

İnce hakkındaki iddialara da değinen Erbakan, "Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı. Sayın Meral Akşener hanım masadan kalkarsan dosyalarını açıklarız diye tehdit edilmişti. Hakkında usulsüzlükle ilgili bir dosya olduğu iddia edilmişti. Sayın Muharrem İnce diyor ki; bu kumpas kasetini en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yayınlıyorlar. Sosyal medyada yayılması için uğraşıyorlar. Bunlar muhalefetteki partilerin içinde bulunduğu durumun sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Muhalefetin çeteler, şantaj ve kaset kumpasları ile anılması kendileri için dezavantaj"

Muhalefetin "kaset" ve benzeri iddialarla gündeme gelmesini değerlendiren Erbakan, "Çeteler, gizli para ilişkileri, siyasetin dışarıdan dizayn edilmeye çalışılması, şantajlar, kaset kumpasları.. Muhalefetin bunlarla anılması kendileri için bir dezavantaj" ifadelerini kullandı.

İnce'nin seçmenlerinin önemli bir kısmı sandığa gitmez

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sandığa nasıl yansıyacağı tahmininde de bulunan Erbakan, şunları söyledi:

“Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin hepsi de sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının başka adaya bir kısmının da sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum.”