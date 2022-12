Fatih Erbakan'dan çarpıcı ittifak çağrısı: "9'lu masayı kurun"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları çerçevesinde partisinin İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği İstanbul'da halkla buluşma programlarında Eyüp Sultan ve Fatih ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı, Beykoz'da halka seslendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, temel hususlarda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın zihniyet olarak birbirinden farkı olmadığı eleştirisinde bulunarak, “Tencere dibin kara benimki senden kara. Her iki ittifaka da buradan çağrıda bulunuyorum; her iki masa da iki ayrı masada masraf yapmak yerine hepiniz aynı masaya oturun 9'lu masayı kurun. Kurtuluşun tek adresi milli görüştür, Yeniden Refah Partisi'dir” ifadelerini kullandı.

Eyüp Sultan'da esnaf ziyareti

2023 yılında yapılacak seçim için çalışmalarını sürdüren Fatih Erbakan İstanbul'da halkla buluşma programının 2. gününde Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılıp ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Eyüp Sultan'da yoğun bir ilgiyle karşılanan Erbakan'a Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi sanatçı Davut Güloğlu ve Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çolak, Fatih Öztek, Bayram Sakartepe, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Erbakan, Fatih ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra partisinin Beykoz İlçe Başkanlığı önünde coşkulu bir kalabalığa hitap etti.

"Vatandaş akın akın baba ocağına dönüyor"

Vatandaşların akın akın Milli Görüş'e Yeniden Refah'a koştuğunu baba ocağına döndüğünü belirten Erbakan, Milli Görüş'ün yönetimden uzak olduğunda ülkenin maddi ve manevi sıkıntılara düçar (yakalanmış) olduğunu söyledi.

İki ittifaka da çağrıda bulundu

“50 seneden beri yaptıkları gibi bugün de milletimizin önüne sadece 2 seçenek sunup kurtuluşun adresi Milli Görüş'ü perdelemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Erbakan kalabalığa seslenerek şu sözleri kaydetti:

“İktidarı seviyorsan Cumhur İttifakına, sevmiyorsan Millet İttifakına gideceksin diyorlar. Temel hususlar bakımından 3'lü masanın da 6'lı masanın da birbirinden farkı yok. Her iki masa da Borç-faiz ekonomisi güdüyor; iktidar yüksek faizle borçlanıyor, Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor finans çevreleriyle görüşüyor ‘iktidara gelirsek 500 milyar dolar borç getireceğiz' diyor. Kılıçdaroğlu küresel güçlerin adamı Jeremy Rifkin'i kendisine danışman yapıyor. Adeta ithal müfettiş. İktidar da 2018 yılında Mac Kinsey ile anlaştı. Akşener diyor ki ‘ben nakitsiz toplum projesini uygulayacağım'. Nakitsiz toplum projesi küresel güçlerin art niyetli bir projesidir. Kendi sistemleri dışında hiçbir para hiçbir değerli eşya bırakmayarak insanlığı kontrol altına almak ve ekmek ve su alamayacak duruma getirmek istiyorlar. 3'lü masadakiler Akşener'e kızıyorlar ama kendileri de en son Bali'de yapılan G-20 zirvesinde nakitsiz toplum projesine imza attılar. Diğer taraftan her iki masa da Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) teslim olmuş, Paris İklim Anlaşmasına geçmesi için Meclis'te hep beraber oy verdiler. 6'lı masadakiler gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz diyor, 3'lü masadakiler İstanbul Sözleşmesinin uzantısı 6284 sayılı kanunu uygulamaya devam ediyor. Öte yandan her iki taraf da Avrupa Birliği'ne girmeyi savunuyor. Dış politikada da birbirlerinden farkları yok. Tencere dibin kara benimki senden kara. Her iki masanın ekonomi, sosyal politikalar, dış politikalar alanında birbirlerinden bir farkı yok. Kendilerine buradan çağrıda bulunuyorum her iki masada iki ayrı masraf yapmak yerine hepiniz aynı masaya oturun 9'lu masayı kurun. Kurtuluşun tek adresi Milli Görüş'tür, Yeniden Refah Partisi'dir.”