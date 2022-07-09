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Fatih Erbakan'dan ‘Kurban Bayramı' mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Mübarek Kurban Bayramı’na bu sene de erişmeyi nasip eden Cenabı Allah’a sonsuz şükürler olsun” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Mübarek Kurban Bayramı'na bu sene de erişmeyi nasip eden Cenabı Allah'a sonsuz şükürler olsun” dedi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Erbakan mesajında, “Mübarek Kurban Bayramı'na bu sene de erişmeyi nasip eden Cenabı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu bayramın, korkunç gelir adaletsizliğiyle, dar gelirli vatandaşlarımızı akraba ziyaretlerini bile yapamaz hale getiren hayat pahalılığıyla, çifte standartçı ve adaletsiz uygulamalarla, maddi ve manevi sıkıntılarla geçen, İslam Alemi'nin zulüm altında olduğu ‘son bayram' olmasını diliyorum. Hak ve adaleti üstün tutan, tüm insanlığa sevgi, şefkat, kardeşlik, huzur, barış ve refah iklimini sunan Milli Görüş'ün iktidarına Allah'ın izniyle çok az bir zaman kaldı. Milli Görüş öncülüğünde yeniden büyük Türkiye'nin ve adil bir dünyanın kurulmasına çok az bir zaman kaldı. Yeniden Refah Partisi olarak, bu yolda gece gündüz çalışmaya devam edeceğimize söz veriyor, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

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