Fatih Erbakan'dan Mansur Yavaş açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nda şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığı problemi baş gösterdiğini belirterek, Mansur Yavaş'ın adaylığını ihtimal görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir gazetecinin YouTube kanalına konuk olarak siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘Milli Görüş kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatta olsaydı CHP ile olurdu' söylemine bir kez daha sert çıkan Erbakan, “Temel Bey yanlış pozisyonuna bir meşruiyet arıyor. Sokağa dahi çıkamayacak duruma gelmişler. Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye'nin başına bir CHP'li getirme operasyonuna dahil olmazdı, altılı masada asla yer almazdı” ifadelerini kullandı.

Erbakan 2023 seçimlerine parti olarak milletin isteği ile tek başına katılacaklarını ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı da olduğunu kaydetti.

“Osmanlı dönemine zulüm dönemi' diyen bir CHP'yle asla birlikte olmazdı”

Necmettin Erbakan'ın hayatta olsaydı yine de CHP ile birlikte bir seçime girmeyeceğini söyleyen Fatih Erbakan şöyle devam etti:

“Bir kez daha açıkça söylüyorum; Erbakan Hocamız hayatta olsaydı, 6 yaşından küçük çocuklara Kur'an öğretmeyi çağdışılık sayan bir CHP, ‘iktidar olur olmaz İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz, Ayasofya müze olarak kalmalıydı, cami olmamalıydı' diyen ve bizzat Genel Başkanının ağzından ‘Osmanlı dönemini bir zulüm dönemi' olarak nitelendiği bir CHP'yle asla birlikte olmazdı. ‘Efendim Erbakan Hoca CHP ile koalisyon yaptı' diyorlar. Bir kere ikisini karıştırmamak lazım. Bu koalisyonun Milli Görüş kadrolarının ilk kez devlet yönetimine akredite olması açısından çok büyük önemi vardı. O koalisyon döneminde Kıbrıs Barış Harekatı yapılarak 3 asır sonra ilk kez bir toprak kazanıldı. CHP ile koalisyon olmasına rağmen 600 imam hatip, 5000 Kur'an kursu açılması ile manevi kalkınma açısından son derece önemli icraatlar gerçekleştirildi. O koalisyon adeta bir Milli Görüş iktidarı gibi hareket etti. Şimdi yapılana bakıyorsunuz; ‘2-3 tane milletvekili çıkaracağız' diye CHP'ye fazladan 7 tane milletvekili kazandırıldı, Elazığ'da 40 sene sonra CHP vekil çıkartabiliyor sonuçta elde edilen 2 vekilden birisi istifa etti. Bu ittifakın sonucunda ‘siz ne elde ettiniz CHP ne elde etti' buna bakmak lazım. Erbakan Hoca o koalisyonda efsane hizmetler üretti bugünkü ittifakta neler elde edildi buna bakmak lazım. Kaldı ki CHP için ‘kökü bereketsiz bir partidir' diyen yine Erbakan Hocanın kendisidir. Dolayısıyla bugün hayatta olsa asla birlikte olmazdı. Tabii Cumhur İttifakı'yla da olmazdı, bunun sebeplerini gerekçeleriyle daha önce ifade etmiştik.”

"Temel Bey, yanlış pozisyonuna Erbakan Hoca'yı karıştırarak bir meşruiyet arıyor"

"Temel Karamollaoğlu neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş olabilir" sorusuna Erbakan, “Temel Bey yanlış pozisyonuna bir meşruiyet arıyor. Sokağa dahi çıkamayacak duruma gelmişler. Türkiye'nin dört bir yanında halkımızdan duyuyoruz hatta ‘böyle bir isim nasıl olur da Erbakan Hoca'nın partisinde genel başkan olabilir' diye sokaktaki vatandaş bize soruyor, tepki gösteriyor. Herhangi bir yerde broşür dağıtmaları esnaf ziyareti yapmaları mümkün değil hatta Temel Bey'in kendisinin söylediği camiye girdiğimizde tepki alıyoruz diye. Böyle bir durumda bir tutunacak dal olarak Erbakan Hoca'yı da karıştırarak bir meşruiyet oluşturma peşindeler. Ama bu son derece yanlış bir değerlendirme. Erbakan Hoca asla 60 yıl sonra Türkiye'nin başına bir CHP'li getirme operasyonuna dahi olmazdı, o altılı masada asla yer almazdı” ifadelerini kullandı.

“Mansur Yavaş aday olamaz, Kılıçdaroğlu aday olacak”

Bir parti genel başkanının ‘Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun' çıkışını da değerlendiren Genel Başkan Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını ihtimal görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu, bunun da Millet İttifakı'nda krize neden olacağını ileri sürerek şunları kaydetti:

“Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu adaylığa son derece ısındı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara'ya hizmet etmeye devam etsinler gibi bir yaklaşımı var. Son noktada kendisi aday olmak isteyecek gibi. Bizim de zaten söylediğimiz 6'lı masadan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapılması meydana çıkabilir. Bu nedenle de masadaki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği 5 partiye daha önce çağrıda bulunduk. O masada yer almayın gelin biz bir ittifak yapalım Milli Selamet İttifakı Milli Kurtuluş İttifakı olsun. ‘CHP'li bir ismi yeniden Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı olarak getirmenin bir parçası olmayın' diye çağrıda bulunduk. Bizim çağrımızın yanında kendi içlerinde de bir takım sorunlar yaşanabileceği gözüküyor. Bir defa benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sinerji oluşması zor gözüküyor. Şimdiden adaylık noktasında problemlerin yaşanacağı gözüküyor."

Seçmenin kendilerini hiçbir ittifaka yakıştıramadığını, seçime tek başına girmeleri halinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Erbakan, “Seçime girme yeterliliği olan her siyasi partinin genel başkanı potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. O parti de seçime tek başına girip kendisi bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa partinin Genel Başkanı aday olması son derece doğaldır. Anadolu'yu karış karış geziyoruz ve gördüğümüz şu halkımız bizi herhangi bir ittifaka yakıştıramıyor. Dolayısıyla seçime tek başımıza girmemiz hepsinden daha evla olacak gibi görünüyor. Bizim gönlümüzden geçen de tek başımıza seçime girmek. Her iki ittifakta da problemler var. Tasvip etmediğimiz eleştirdiğimiz noktalar var. Bizim kendimizin tek başına girme ihtimalimiz son derece yüksek. Böyle bir durumda da Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız yüksek bir ihtimal. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı olması son derece doğal” şeklinde konuştu.