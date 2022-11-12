Fatih Erbakan'dan, TV5'e FETÖ'cü Hakan Şükür tepkisi

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV 5'e çıkarılmasına sert tepki gösterek, "TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu'na açık, CHP'lilere açık, HDP'lilere açık, Fetöcülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi'ne kapalı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 6 Kasım'da 65 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası ilk kez çıktığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdik

65 bin kişiyle gerçekleştirdikleri 2. Büyük Kongre ile Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir olayı gerçekleştirdiklerini kaydeden Erbakan, “Plakaları alınmış 1128 otobüs ve 1400'e yakın binek aracın katılımıyla muazzam bir kongre oldu. Bizim tespit etmediğim araçlarla gelenler de var. 65 binin üzerinde olduğu çok belli. Polis, 10 bine yakın insanı da Gençlik Parkı'na yönlendirdi. Türk siyasi tarihinde bir ilk. Kendi rekorumuzu kırdık” ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız

Erbakan'ın açıklamalarında önemli satırbaşları şöyle:

"Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız. Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım. 2 trilyon faiz ödeyeceğiz, diyorlar, bu tam bir felaket. Emekli olsunlar da bir an evvel denk bütçe yapılsın artık.

EYT kararı olumlu ama çok geç alınmış bir karar

Endişemiz EYT mağdurlarının endişelerini karşılayıp karşılamamasıyla ilgili. Emeklilik zamanının gelmesiyle ilgili, yapamadıkları, yapamayacaklarının teminatıdır, diye bir sözümüz var. 2023 diye diye kaç seçimdir reklam yaptılar. Kişi başı milli gelir 10 bin 700 dolar seviyesinde. İşsizlik yüzde 5 olacaktı, yüzde 20'de. Enflasyon tek haneli olacaktı. TÜİK dahi yüzde 85. Aylık enflasyon dahi çift hanelide. Bu hedeflerin yanına dahi yaklaşılamadı.

İktidara geldiğimizde LGBT derneklerini kapatacağız

LGBT bireylere haklarını vereceğiz diyor CHP ama şu anda yetki sahibi olanlar da bunların açılmasına izin vermişler. 2015'te 25 tane LGBT derneği olduğunu görüyoruz. İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız. 70 yıl Komünizmin etkisindeki Rusya'da bile LBGT propagandası yasaklandı. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir milletin evlatları olarak bizim de bu konuda duyarlı olmamız Müslüman bir ülke olaraka son derece normal. Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır. İstanbul sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi.

Ekrem İmamoğlu davası yorumu

Sayın Erdoğan da bir şiirden dolayı yasaklı olmuştu ve hapse girmişti. Burada dosyanın içeriğini hukukçular değerlendirmeli ama hukuki olmasından ziyade siyasi olduğuyla ilgili endişeler var. Herhangi bir siyasetçinin yasaklanmasına gönlümüz razı değil. Erbakan hocamız da Kürt kardeşlerimizin hakkını savunurken yasaklı olmuştu ama siyasi olarak yapılıyorsa bunu tasvip etmemiz mümkün değil. HDP'nin kapatılması çözüm değil doğru da değil, siyasi arenada yenmemiz gerekir.

Hakan Şükür'ün TV 5 yayınına katılması sert tepki

TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu'na açık, CHP'lilere açık, HDP'lilere açık, Fetöcülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi'ne kapalı. Bunu izleyicilerinin, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Milli Görüş'ün desteğiyle kurulmuş bir kanal ama şu an bu çizgiden çok uzak. Diyecek bir şey yok, hepimizin katkısı var kurulmasında ama geldikleri noktada tasvip etmiyoruz. "