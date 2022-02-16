İhlas Haber Ajansı

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Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Yeni kuyu, yeni heyecan” başlığıyla yaptığı paylaşımda, yeni kuyu Karasu-1'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda 3. arama sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez, Fatih'in deniz seviyesinden 5 kilometre derinde 2 buçuk ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdüreceğini belirtti. Dönmez, “Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız” dedi.

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