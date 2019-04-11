Fatih Sultan Mehmet dönemi uluslararası sempozyumda ele alınacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesi'nde “İdeoloji, Diplomasi, Savaş ve Fetih” temasıyla ilki gerçekleştirilecek olan sempozyumda dönemin kaynakları ışığında “fetih”, “gaza”, “diplomasi”, “iktidar” kavramları ekseninde Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet dönemi değerlendirilecek. 15. yüzyılda dünya siyasetine yön veren Fatih Sultan Mehmet'in fetih siyaseti, diplomasi anlayışı, hukuki düzenlemeleri ile o dönemki Osmanlı toplum yapısının ele alınacağı sempozyumda, İstanbul'un fethinin dünya siyasetindeki yansımaları da konuşulacak.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Özcan'ın açış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyum, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu gibi isimlerin konuşmacı olduğu oturumlarla sürecek. Etkinlik, tüm tarih meraklılarına açık olacak.