Fatih Tekke: “Küçük hatalarımızın maliyeti fazla oldu”

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Maçın 90 dakikası kesinlikle skorla eşdeğer değil. Çok üstün oynadığımız, bütün planlarımızın örtüştüğü bir maç oldu. Çok etkili olduk. Keşke bugünkü oyunumuzu puan ya da puanlarla taçlandırabilseydik. Küçük hatalarımızın maliyeti fazla oldu. Lige tutunmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. 10-12 puanın bizi ligde tutacağına inanıyorum. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.